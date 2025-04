Volley: Piccinini in lizza per entrare nella Hall Of Fame mondiale

La International Volleyball Hall of Fame (IVHF) ha annunciato i 24 nomi candidati a entrare per sempre nell'Olimpo della pallavolo mondiale, tra cui verranno votati i componenti della "Classe 2025". La lista delle giocatrici finaliste della categoria "indoor" include anche un'icona assoluta del volley italiano e mondiale: Francesca Piccinini. Nella stessa categoria ci sono la peruviana Rosa "China" Garcia, la cinese Zhang Rongfang, la brasiliana Fabiana "Fabi" Oliveira e la serba Milena Rasic. L'ex campionessa azzurra, ritiratasi dalla pallavolo giocata nel 2019, ha rappresentato l'Italia contribuendo a scrivere molte delle pagine storiche del volley azzurro, tra le quali spiccano: il trionfo al Mondiale 2002, la vittoria della World Cup 2007 e l'oro all'Europeo 2009. In totale sono 503 le presenze in azzurro.