Volley: Paola Egonu al fianco di Save the Children

"Lottate per realizzare i vostri sogni. Cercate attorno a voi persone con cui confrontarvi e impegnatevi per essere sempre la migliore versione di voi stessi. Sono stata anche io bambina e capisco le incertezze e le paure che potete provare, ma non vi scoraggiate. La ricchezza più grande che avete è ciò che vi rendi unici". È con queste parole che Paola Egonu, miglior pallavolista al mondo del 2024, si è rivolta alle ragazze e ai ragazzi del Punto Luce di Save the Children al quartiere Giambellino di Milano.