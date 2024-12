Volley: Nations League, ufficializzate sedi e calendario fase a gironi

La Federazione Internazionale di volley ha comunicato le sedi e le date dei gironi di Volleyball Nations League femminile e maschile 2025. La prima settimana di gara del torneo femminile si disputerà dal 4 all'8 giugno a Ottawa (Canada), Rio de Janeiro (Brasile) e Pechino (Cina). La prima settimana di gioco del torneo maschile, invece, si svolgerà dall'11 al 15 giugno a Quebec City (Canada), Rio de Janeiro (Brasile) e Xi'an (Cina). La seconda week femminile (18-22 giugno) si giocherà a Istanbul (Turchia), Hong Kong (Cina) e Belgrado (Serbia). A seguire, il torneo maschile dal 25 al 29 giugno a: Burgas (Bulgaria), Chicago (Usa) e Belgrado (Serbia). Per favorire il recupero degli atleti, il calendario del 2025 introduce una nuova settimana di pausa, prevista dal 30 giugno al 6 luglio, subito dopo la fine della seconda settimana del torneo maschile. L'ultima settimana della fase preliminare femminile è prevista dal 9 al 13 luglio ad Apeldoorn (Paesi Bassi), Arlington (USA) e Kanto (Giappone). Le azzurre campionesse Olimpiche e detentrici del trofeo giocheranno nella prima week (4-8 giugno 2025) a Rio de Janeiro, mentre dal 18 al 25 giugno a Hong Kong, per poi chiudere la fase preliminare ad Apeldoorn (9-13 luglio). La nazionale maschile Campione del Mondo in carica, invece, dall'11 al 15 giugno sarà in campo a Quebec City, dal 25 al 29 giugno a Chicago, mentre nella terza e ultima settimana dal 16 al 20 luglio giocheranno a Lubiana. Rispetto alle precedenti edizioni (16 squadre partecipanti), alla VNL 2025 prenderanno parte 18 nazionali, sia per il torneo femminile, sia per il torneo maschile. Le due nuove squadre maschili sono Cina e Ucraina; mentre le due femminili sono Repubblica Ceca e Ucraina. Le fasi finali si svolgeranno dal 23 al 27 luglio per il torneo femminile e dal 30 luglio al 3 agosto per quello maschile (sedi da definire).