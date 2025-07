Volley, Nations League: l'Italia piega la Serbia 3-0 all'esordio. Domani sfida con l'Ucraina

L'Italia ha battuto per 3-0 la Serbia nella giornata della Pool 8 di VNL maschile a Lubiana, con i parziali di 25-15, 25-14, 25-16. Domani, alle 16.30, gli Azzurri sfideranno l' Ucraina.Con questo risultato gli azzurri conquistano il settimo successo in questa VNL e il momentaneo secondo posto in classifica, in attesa della conclusione di tutte le gare dei vari gironi. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi, dunque, si gode questa importantissima vittoria, che rappresenta un altro passo fondamentale verso le Finals di Ningbo. Un risultato, quello ottenuto questa sera a Lubiana, frutto certamente di una prestazione di alto livello contro una squadra — la Serbia — che da sempre rappresenta un'avversaria difficile da affrontare. Gli azzurri torneranno in campo domani alle ore 16:30 per affrontare l'Ucraina, che oggi ha superato l'Olanda nel match inaugurale di Lubiana con il punteggio di 3-2. La formazione ucraina ha al momento lo stesso numero di vittorie (6) dell'Italia.