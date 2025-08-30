Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, Mondiali U21: Italia in finale, Rep.Ceca sconfitta

30 Ago 2025 - 19:09

La Nazionale under 21 maschile di volley conquista la finale ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Jiangmen (Cina). I ragazzi di Vincenzo Fanizza, infatti, hanno superato con un secco 3-0 (25-20, 25-22, 25-18) la Repubblica Ceca, conquistando dunque la seconda finale consecutiva nella rassegna iridata di categoria, dopo quella dell'edizione 2023 in Bahrein persa poi per 3-2 contro l'Iran. Quella di oggi è stata una prestazione sontuosa degli azzurrini. Dominio nel primo e nel terzo parziale e secondo set giocato con grande esperienza e lucidità nei suoi momenti chiave. Zlatanov e Barotto sono stati i migliori marcatori del match, entrambi con 14 punti messi a segno. L'Italia tornerà in campo domani, domenica 31 agosto alle ore 14, per l'atto conclusivo della manifestazione contro la vincente della sfida tra USA e Iran. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:33
Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

01:47
Italvolley maschile

Italvolley maschile

01:33
Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

07:44
DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

03:54
DICH VOLLEY GIANNELLI 27-08 DICH

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

05:04
DICH VOLLEY DE GIORGI 27-08 DICH

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

I più visti di Altri Sport

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner a New York

Sinner a New York

DICH VOLLEY ANZANI 27-08 DICH

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:33
A Roma la terza tappa del tour mondiale in handbike di Pelletier
19:14
Atletica, Dosso corre in 11"24 sui 100 metri del test premondiale a Rieti
19:09
Volley, Mondiali U21: Italia in finale, Rep.Ceca sconfitta
18:38
Volley, il ct Velasco: "Soddisfatto, ora pensiamo ai quarti"
17:51
Curling, Trentino World Cup: azzurri cedono di misura al Canada