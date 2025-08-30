Volley, Mondiali U21: Italia in finale, Rep.Ceca sconfitta

La Nazionale under 21 maschile di volley conquista la finale ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Jiangmen (Cina). I ragazzi di Vincenzo Fanizza, infatti, hanno superato con un secco 3-0 (25-20, 25-22, 25-18) la Repubblica Ceca, conquistando dunque la seconda finale consecutiva nella rassegna iridata di categoria, dopo quella dell'edizione 2023 in Bahrein persa poi per 3-2 contro l'Iran. Quella di oggi è stata una prestazione sontuosa degli azzurrini. Dominio nel primo e nel terzo parziale e secondo set giocato con grande esperienza e lucidità nei suoi momenti chiave. Zlatanov e Barotto sono stati i migliori marcatori del match, entrambi con 14 punti messi a segno. L'Italia tornerà in campo domani, domenica 31 agosto alle ore 14, per l'atto conclusivo della manifestazione contro la vincente della sfida tra USA e Iran.