F1, Leclerc: "Oggi sono stato pessimo, difficile fare la differenza"

"Sicuramente questa pista evidenzia i nostri difetti, ma non posso accettare che oggi sono stato pessimo. Ho lavorato tanto nel weekend per trovare l'assetto, è stato difficile ma in Q3 ho fatto un giro brutto. Non sono stato bravo abbastanza. Lo scorso anno partendo 6° ho fatto il podio, ma fu una gara praticamente perfetta. Serviranno anche errori degli altri, le McLaren non si possono nemmeno prendere in considerazione. Siamo nel secondo gruppo, sarà difficile fare la differenza". Così a Sky Sport, Charles Leclerc, pilota della Ferrari, dopo il sesto in qualifica nel Gp di Olanda.