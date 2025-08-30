Atletica, Dosso corre in 11"24 sui 100 metri del test premondiale a Rieti

Zaynab Dosso chiude in 11"24 i 100 metri donne del Trofeo Perseo a Rieti, meeting organizzato quale test premondiale per alcuni azzurri in procinto di volare ai mondiali di Tokyo, mostrando di fatto una buona condizione in una gara di fatto senza avversarie, mentre indicazioni ben poco confortanti arrivano da Filippo Tortu che vince i 200 uomini con il tempo di 20"82, lasciando grossi interrogativi nell'ottica della sua partecipazione ai campionati iridati, sia in prova individuale che in staffetta 4x100. Nei 400 metri donne, unica competizione vera per l'alto valore di tutte le partecipanti, Eloisa Coiro che rappresenterà l'Italia in Giappone sugli 800 metri, fa a sua volta un test sulla velocità correndo i 400 metri e realizzando il proprio personale sulla distanza da lei poco praticata, con un ottimo 52"15, mentre al secondo posto si piazza Ilaria Accame con 52"35, al terzo Alice Mangione con 52"37 al rientro agonistico dopo un leggero infortunio, mentre quarte e quinte sono le specialiste degli ostacoli, Alice Muraro e Rebecca Sartori, rispettivamente con 52"50 e 52"69 di propri personali. Da segnalare infine la partecipazione della primatista italiana dei 100 ostacoli Giada Carmassi che segna il crono di 13"03.