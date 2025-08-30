Mondiali Pentathlon Moderno: Tognetti è bronzo fra le donne

I Mondiali di Pentathlon Moderno di Kaunas, in Lituania, si tingono anche di azzurro. Aurora Tognetti conquista infatti la medaglia di bronzo individuale, quindi in una specialità olimpica, mentre nella prova a squadre l'Italia (con Martinescu e Mercuri, oltre che Tognetti) è medaglia d'oro davanti alla Gran Bretagna (bronzo all'Egitto). L'oro dell'individuale è andato all'egiziana Farida Khalil con 1457 punti, argento all'ungherese Blanga Guzi con 1445, bronzo appunto a Tognetti con 1432.