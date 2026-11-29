Si terrà giovedì 3 dicembre, alle 20, nella città di Wieliczka (Polonia) il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo maschile 2027, in programma il prossimo anno dal 10 al 26 settembre in Polonia. La cerimonia si terrà nelle storiche camere della miniera di sale di Wieliczka. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si presenteranno alla manifestazione da campioni iridati in carica, dopo il trionfo del 2025 a Pasay City, nelle Filippine. La manifestazione si disputerà in cinque città polacche: Gdansk (Ergo Arena), Katowice (Spodek), Lódz (Atlas Arena) e Olsztyn (Sala Urania) ospiteranno la fase a gironi, mentre le semifinali e finali si giocheranno a Cracovia (Tauron Arena) La Coppa del Mondo 2027 rivestirà inoltre un'importanza particolare in chiave olimpica: le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La composizione dei gironi seguirà il sistema della serpentina, prendendo come riferimento il Ranking Mondiale. Le prime 16 nazionali qualificate saranno inserite direttamente nelle prime due posizioni degli otto gironi: le squadre classificate dal 1° all'8° posto del ranking occuperanno la prima posizione nei gironi dalla A alla H, mentre quelle dal 9° al 16° posto saranno distribuite nella seconda posizione, procedendo dal girone H al girone A. Le restanti 16 formazioni saranno invece saranno sorteggiate in due fasi: inizialmente saranno estratte le nazionali classificate dal 25° al 32° posto del Ranking Mondiale, che occuperanno la quarta posizione nei gironi, successivamente quelle dal 17° al 24° posto, destinate alla terza posizione. La formula della competizione Le 32 nazionali saranno suddivise in otto gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta, che prenderà il via dagli ottavi di finale e proseguirà con quarti, semifinali e finali per il terzo e primo posto. A guidare il gruppo ci sono appunto gli azzurri, che si presenteranno in Polonia da bi-campioni in carica, dopo aver conquistato il titolo iridato nel 2022 e nuovamente nelle Filippine nel 2025. Insieme all'Italia ci saranno i padroni di casa della Polonia, campioni del mondo nel 1974, nel 2014 e nel 2018. Entrambe le nazionali hanno ottenuto la qualificazione diretta. Metà delle altre partecipanti hanno conquistato il pass attraverso i tornei continentali, che hanno garantito la qualificazione alle prime tre classificate di ciascun campionato. Il Giappone, l'Iran e la Corea rappresenteranno l'Asia, mentre Tunisia, Camerun e Algeria porteranno in alto i colori dell'Africa. L'Europa sarà rappresentata da Francia, Finlandia e Slovenia; il Sud America da Brasile, Argentina e Cile. Stati Uniti, Canada e Cuba completano il gruppo delle qualificate provenienti dalla zona Norceca. Gli ultimi 15 posti sono stati assegnati alle nazionali meglio piazzate nel ranking mondiale FIVB che non avevano ancora ottenuto la qualificazione al 16 ottobre 2026. Seguendo l'ordine della classifica, troviamo Bulgaria, Germania, Ucraina, Belgio, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Paesi Bassi, Messico, Porto Rico, Danimarca, Egitto ed Estonia. Per l'Estonia si tratterà del debutto assoluto alla Coppa del Mondo, proprio in Polonia, mentre la Danimarca tornerà a disputare la competizione per la seconda volta, dopo l'esordio del 1966. Paese ospitante: Polonia Campione in carica: Italia Qualificate attraverso i campionati continentali: Giappone, Iran e Corea (Asia); Tunisia, Camerun e Algeria (Africa); Francia, Finlandia e Slovenia (Europa); Brasile, Argentina e Cile (Sud America); Stati Uniti, Canada e Cuba (NORCECA). Qualificate attraverso il ranking mondiale FIVB: Bulgaria, Germania, Ucraina, Belgio, Turchia, Serbia, Repubblica Ceca, Grecia, Romania, Paesi Bassi, Messico, Porto Rico, Danimarca, Egitto ed Estonia.