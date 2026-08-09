Volley, le azzurre di Velasco volano in Polonia per ultimo test pre-Europei

Conclusa la settimana di lavoro a Cavalese, il percorso di avvicinamento ai Campionati Europei 2026 proseguirà a Koszalin, in Polonia, dove da martedì 11 a giovedì 13 agosto le azzurre saranno impegnate in un torneo internazionale di preparazione. Sarà l'ultimo prima dell'esordio nella rassegna continentale. A Koszalin l'Italia del Ct Julio Velasco affronterà la Francia, l'Ucraina e infine le padrone di casa della Polonia. La partenza è fissata per la mattinata di lunedì dall'aeroporto di Linate con destinazione Danzica e successivamente raggiunta la città di Koszalin, la squadra sosterrà già in serata una prima seduta di allenamento. Questo il programma del torneo internazionale in Polonia: 11/8 ore 17.30 Francia-Italia, ore 20.30 Polonia Ucraina; 12/8 ore 17.30 Ucraina-Italia, ore 20.30 Polonia-Francia; 13/8 ore 18 Polonia-Italia, ore 20.30 Ucraina-Francia. Per la trasferta di Koszalin, il Commissario Tecnico Julio Velasco ha convocato le seguenti 14 giocatrici. Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro. Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini. Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr. Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova. Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.