Moto2, GP Gran Bretagna: Gonzalez festeggia un giro prima, a Silverstone vince Salac

Grande battaglia con rammarico italiano nella gara della Moto2 del GP di Gran Bretagna. Tra gli assoluti protagonisti a Silverstone si è inserito Tony Arbolino, finalmente autore di una prestazione di vertice. Purtroppo, però, il pilota del team Reds Fantic Racing è caduto a quattro giri dal termine quando era secondo e stava lottando per la vittoria nel gruppetto di testa. Alla fine a imporsi è stato il sorprendente ceco Filip Salac, che ha battuto in volata Ivan Ortolà e Alex Escrig. Appena giù dal podio Daniel Holgado e Izan Guevara.
Clamoroso errore di Manu Gonzalez, che ha esultato per la vittoria quando mancava ancora un giro al termine e alla fine, anche a causa di un problema allo scarico della sua moto dopo un contatto con Holgado, ha chiuso solo 14°. Lo spagnolo resta comunque al comando della classifica di campionato, ma vede assottigliarsi il suo vantaggio su Guevara.
Il migliore degli italiani è stato Celestino Vietti, 12°, mentre Luca Lunetta si è piazzato 16°.