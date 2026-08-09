Moto2, GP Gran Bretagna: Gonzalez festeggia un giro prima, a Silverstone vince Salac

Grande battaglia con rammarico italiano nella gara della Moto2 del GP di Gran Bretagna. Tra gli assoluti protagonisti a Silverstone si è inserito Tony Arbolino, finalmente autore di una prestazione di vertice. Purtroppo, però, il pilota del team Reds Fantic Racing è caduto a quattro giri dal termine quando era secondo e stava lottando per la vittoria nel gruppetto di testa. Alla fine a imporsi è stato il sorprendente ceco Filip Salac, che ha battuto in volata Ivan Ortolà e Alex Escrig. Appena giù dal podio Daniel Holgado e Izan Guevara.