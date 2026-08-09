Europei atletica, Maria Perez sfida l'amica Palmisano: "È la mia motivazione"

Amiche-rivali. Antonella Palmisano e María Pérez sono le due atlete più accreditate per la vittoria della 10 km di marica agli Europei di Birminghan. La spagnola è in grande forma, ha appena realizzato il nuovo record nazionale e cerca il suo secondo successo continentale. Doppia medaglia olimpica, quadruplice campione del mondo, campionessa d'Europa, a sorpresa cita proprio l'azzurra come suo punto di riferimento. "Ora è molto più difficile mantenere la motivazione perché ho già tutto - spiega in una intervista a Marca - Ma ora ho la fortuna di avere una compagna, una rivale, un'amica, un idolo, che è Antonella, che è la mia motivazione, proprio come io lo sono per lei". Un rapporto sincero che va avanti da tempo: "Quest'anno ci siamo allenate insieme per diverse settimane e lei mi sta aiutando a diventare una persona migliore - prosegue - La chiave è trovare l'equilibrio tra felicità e motivazione. Quando mi mancava la medaglia olimpica, era un'ossessione". Antonella Palmisano difende l'oro di Roma. "Lei è molto esigente con se stessa. Se mi chiedi chi vorrei che vincesse quella medaglia se non fossi io, ti direi Antonella - conclude - A 35 anni, ha fatto allenamenti che io non sono in grado di fare e questo mi lascia senza fiato perché ha quella motivazione. Lei mi dice a volte 'Devi vedere questo sedere davanti'. Abbiamo quella sensazione. Alla fine penso che sia cercare quella motivazione extra che non puoi trovare altrove".