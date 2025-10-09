Logo SportMediaset
Volley: Fipav, venerdì Tour Schiacciata arriva alla Reggia di Caserta

09 Ott 2025 - 19:17

Il Tour della Schiacciata del Volley S3 fa tappa a Caserta, con un appuntamento speciale che unirà sport, divertimento e prevenzione. Venerdì 10 ottobre, già dalla mattina, il Parco della Reggia di Caserta si trasformerà nel grande villaggio del volley per i più piccoli, accogliendo centinaia di studenti e giovani atleti per una giornata di festa. In questa tappa l'evento avrà un valore aggiunto unico: grazie alla collaborazione tra Fipav e Susan G. Komen Italia, il villaggio del Volley S3 si unirà a quello della Race for the Cure, per trasmettere ai più giovani e alle loro famiglie un messaggio forte di inclusione, salute e consapevolezza. Questa tappa è anche legata alla Flik Flok, evento podistico organizzato dalla Brigata bersaglieri 'Garibaldi' dell'Esercito Italiano che si svolgerà il 10, l'11 e il 12 ottobre nei giardini esterni della Reggia di Caserta. 

La Reggia di Caserta, voluta da Carlo di Borbone come simbolo del nuovo Regno di Napoli, rappresenta uno dei più grandi complessi monumentali d'Europa ed è Patrimonio dell'Umanità UNESCO: progettata dall'architetto Luigi Vanvitelli, fu iniziata nel 1752 e con i suoi giardini monumentali e le architetture imponenti, sarà lo scenario d'eccezione della penultima tappa dell'anno solare del Volley S3. Protagonisti della giornata saranno, come sempre, i ragazzi che potranno giocare con le reti abbassate appositamente, supportati da Andrea Lucchetta, smart coach e tra gli ideatori del progetto, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e testimonial del progetto, affiancati dagli smart coach del Comitato FIPAV Caserta. La mattina sarà dedicata agli studenti delle scuole, mentre nel pomeriggio in campo scenderanno i giovani atleti delle società del territorio, che vivranno il volley in una dimensione di puro divertimento, affiancati da testimonial d'eccezione e con la novità del Sitting Volley S3, attività che garantisce a tutti, senza distinzioni, la possibilità di condividere la stessa esperienza. L'unione con la Race for the Cure renderà questa giornata un'occasione ideale in cui sport e prevenzione cammineranno fianco a fianco, dimostrando ancora una volta la forza educativa del Volley S3.

DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH MICHIELETTO FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

DICH LAVIA FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Lavia: "L'infortunio mi ha cambiato e non vedo l'ora di tornare"

I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

