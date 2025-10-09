Volley: Fipav, venerdì Tour Schiacciata arriva alla Reggia di Caserta

La Reggia di Caserta, voluta da Carlo di Borbone come simbolo del nuovo Regno di Napoli, rappresenta uno dei più grandi complessi monumentali d'Europa ed è Patrimonio dell'Umanità UNESCO: progettata dall'architetto Luigi Vanvitelli, fu iniziata nel 1752 e con i suoi giardini monumentali e le architetture imponenti, sarà lo scenario d'eccezione della penultima tappa dell'anno solare del Volley S3. Protagonisti della giornata saranno, come sempre, i ragazzi che potranno giocare con le reti abbassate appositamente, supportati da Andrea Lucchetta, smart coach e tra gli ideatori del progetto, e Valerio Vermiglio, campione europeo con la Nazionale e testimonial del progetto, affiancati dagli smart coach del Comitato FIPAV Caserta. La mattina sarà dedicata agli studenti delle scuole, mentre nel pomeriggio in campo scenderanno i giovani atleti delle società del territorio, che vivranno il volley in una dimensione di puro divertimento, affiancati da testimonial d'eccezione e con la novità del Sitting Volley S3, attività che garantisce a tutti, senza distinzioni, la possibilità di condividere la stessa esperienza. L'unione con la Race for the Cure renderà questa giornata un'occasione ideale in cui sport e prevenzione cammineranno fianco a fianco, dimostrando ancora una volta la forza educativa del Volley S3.