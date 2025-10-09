Logo SportMediaset
Basket: Guirlande d'honneur 2025 a Trento per diffusione valori sport

09 Ott 2025 - 20:25

Aquila Basket Trento ha ricevuto la Guirlande d'honneur 2025 per i progetti che diffondono i valori dello sport. Il premio, giunto alla 43esima edizione, si inserisce all'interno dell'evento Sport movies & tv 2025 organizzato dalla Ficts, Fédération internationale cinéma télévision sportifs. "Il riconoscimento premia quelle realtà o quei personaggi che si sono distinti nella promozione e nella diffusione dei buoni valori dello sport - informa il club -. In passato sono diversi i nomi, anche di caratura internazionale, che hanno ricevuto il riconoscimento da Pelè a Marcello Lippi per arrivare a Dino Meneghin e all'ex presidente del Cio, Thomas Bach. Da oggi anche Aquila Basket Trento si può così iscrivere nella lista delle società che, con il lavoro fatto fuori dal campo, si è distinta per la diffusione di messaggi di fair play e impegno civico". 

20:25
Basket: Guirlande d'honneur 2025 a Trento per diffusione valori sport
19:17
Cairo: "Milano-Cortina darà un messaggio di pace"
19:17
Volley: Fipav, venerdì Tour Schiacciata arriva alla Reggia di Caserta
18:04
Pallavolo, Lega A: "Supercoppa in Arabia grande traguardo"
17:12
Sci, Goggia si racconta: "Mi ero dimenticata di Sofia"