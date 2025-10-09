Logo SportMediaset
Motori: assenza sfidanti, Ben Sulayem verso conferma a presidente Fia

09 Ott 2025 - 22:25
Mohammed Ben Sulayem è sulla buona strada per essere rieletto senza opposizione alla presidenza della Fia, la Federazione internazionale dell'automobilismo sportivo, che sovrintende alla Formula 1. Dall' elenco dei candidati per altre cariche si evince che i suoi potenziali sfidanti non sarebbero in grado di mettere insieme la squadra necessaria per effettuare la campagna elettorale. I candidati alla presidenza della Fia devono presentare una lista che includa sette candidati alla vicepresidenza provenienti da diverse regioni del mondo, tra cui il Sud America. Ben Sulayem ha precedentemente annunciato che l'unico candidato sudamericano idoneo avrebbe fatto parte della sua lista presidenziale. Le regole della Fia impediscono alla stessa persona di far parte della squadra di più di un candidato. 

