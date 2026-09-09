Mondiali basket: alle azzurre non basta la rimonta, ai quarti va l'Australia che vince 82-80

L'Italia viene eliminata negli spareggi del Mondiale femminile di basket: a Berlino vince 82-80 l'Australia, che invece accede ai quarti di finale. Le azzurre partono male - come già successo altre volte nel corso del torneo - e chiudono il primo quarto sotto di 13 lunghezze e non riescono più a recuperare, toccando anche il -25 nel terzo periodo. Nell'ultimo parziale uno straordinario tentativo di rimonta - guidato da Verona (23 punti finali) e dall'esordiente Blasigh - riporta la squadra di Capobianco sulla parità, ma poi non c'è il sorpasso e le australiane tornano avanti. Esce di un soffio l'appoggio al tabellone di Pasa che avrebbe portato la sfida ai supplementari.