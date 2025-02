Volley, Egonu: "Con oro olimpico abbiamo scritto la storia"

Sul razzismo: "Il razzismo c'è ancora" anche se "non direttamente su di me". "Tramite 'Save The Children' ho incontrato ragazzi e ragazze che hanno parlato di questa difficoltà, di questo dispiacere nel doversi far forza nella diversità, è un argomento che mi sta molto a cuore - ha aggiunto la pallavolista azzurra - Credo sia molto importante sensibilizzare su questo tema. Con la nazionale credo di esser riuscita a portare a casa questa bellissima medaglia che può far capire l'unione funzione, l'unione vince".