Tennis, Volandri: "Per vincere la Davis partiamo dalla nostra forza"

"L'anno scorso la Spagna era la mina vagante del quarto di finale, mentre quest'anno lo stesso posto poteva prenderlo il Canada". Ma, per puntare alla vittoria, "a me piace partire da noi, prima che partire dagli altri: dalla nostra forza, dalla nostra storia, da quello che abbiamo dimostrato in questi in questi anni e quindi da lì voglio partire". Lo ha detto Filippo Volandri, capitano della squadra italiana, a margine del sorteggio delle Finale 8 della Coppa Davis a Bologna. Presenti all'appuntamento, anche il presidente Fitp Angelo Binaghi, il direttore del torneo Feliciano Lopez, l'assessora allo sport di Bologna Roberta Li Calzi, Giammaria Manghi, coordinatore delle politiche sportive della Regione Emilia-Romagna. "Sappiamo - ha aggiunto Volandri - che siamo i detentori del titolo, abbiamo un bel bersaglio che diventa sempre più grande dietro la schiena. Ma se vogliamo arrivare in fondo e vincere di nuovo dobbiamo passare attraverso tutte le nazioni, quindi con chi avremmo dovuto giocare avremmo giocato senza problemi". Commentando l'esito del sorteggio Lopez ha detto che "forse la Spagna e l'Italia sono state un po' più fortunate", mentre la sifda ai quarti di finale più "affascinante" potrebbe essere "la Germania contro la Gran Bretagna". "Speriamo di aver qui sia Alcaraz che Sinner, perché sarebbe la finale perfetta". La seconda edizione dei quarti di finale a Bologna, per Binaghi, è un momento "irripetibile: noi abbiamo continuato a lavorare non ci siamo lasciati andare nonostante le emozioni fortissime" delle vittorie e "continuiamo a investire su medio e lungo periodo", ha assicurato, dicendosi "fiducioso" per un nuovo trionfo: "siamo qui per vincere". Il torneo, ha concludo Li Calzi, "è anche una manifestazione per la città di Bologna: "anche quest'anno realizzeremo campi da tennis in piazza maggiore e disporremo delle foto a tema per i portici della città".