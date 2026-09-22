Sport Invernali: Fisi riconosciuta come Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica

22 Set 2026 - 16:25
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"A seguito della delibera del Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) dell'8 settembre 2026, la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) è stata ufficialmente riconosciuta quale Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica. Con questa decisione, comunicata dal Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, al Presidente della FISI, Flavio Roda, vengono delegate alla FISI la gestione tecnico-organizzativa, formativa e finanziaria a livello nazionale e internazionale per le discipline dello sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard e bob. L'accordo e le relative competenze entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2026". È quanto si legge in una nota della Fisi. In linea con questa importante evoluzione, la FISI comunica che "atleti e tecnici paralimpici saranno gestiti direttamente dall'attuale struttura organizzativa federale, senza la creazione di una struttura apposita. Questa scelta strategica e operativa si colloca nel segno della massima inclusività che la Federazione Italiana Sport Invernali intende realizzare, favorendo una totale integrazione e valorizzazione di tutti gli atleti all'interno del medesimo sistema sportivo. Nelle prossime settimane gli Uffici preposti di CIP e FISI definiranno nel dettaglio i regolamenti e la programmazione delle attività previste sia per l'ultimo trimestre del 2026 sia per l'intera stagione sportiva 2027".

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