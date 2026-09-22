MotoGp: Mondiale 2027 si concluderà ancora a Valencia

22 Set 2026 - 16:24
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In attesa dell'annuncio del calendario completo della MotoGP per il 2027, previsto venerdì 25 settembre, la MotoGP conferma che il Gran Premio di Valencia sarà la gara conclusiva del campionato. L'anno prossimo dunque la stagione inizierà e si concluderà sugli stessi circuiti di quest'anno. Il via a Buriram, in Thailandia, dal 5 al 7 marzo, e il sipario che calerà a Valencia. Valencia, ormai una tradizione come gran finale di stagione, ha ospitato gare decisive per il titolo, con alcuni momenti indimenticabili entrati nella storia di questo sport. La sua particolare configurazione, che ricorda uno stadio, permette al pubblico di seguire tutta l'azione da qualsiasi angolazione. La conferma arriva mentre Valencia si prepara per ospitare il gran finale della 2026, con la MotoGP che offrirà un un programma ampliato di attività e tanto intrattenimento per gli appassionati. La MotoGP Fan Fest porterà piloti, intrattenimento e musica dal vivo nel cuore della città. Il dj di fama internazionale HUGEL sarà la star dell'evento "HUGEL & Friends" a Marina Sur, nell'ambito dei festeggiamenti del fine settimana.

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