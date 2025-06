Volley, De Giorgi soddisfatto: "Vittoria con Usa fondamentale per noi"

"Abbiamo chiuso bene questa pool a Chicago. Sono tutti gironi molto impegnativi: avevamo diverse partite importanti con un gruppo che ha avuto pochi giorni per allenarsi e iniziare a giocare insieme. Certamente abbiamo bisogno di lavorare ancora in palestra ma partite come queste sono fondamentali per noi. Giocarle in maniera così continuativa ci permette di trovare i giusti adattamenti dopo ogni gara e devo dire che la VNL permette proprio questo. Per quanto riguarda la partita di questa sera contro gli Stati Uniti, devo dire che tutti quelli che sono scesi in campo hanno portato grande energia. Penso a Kamil, Porro e Laurenzano che hanno disputato una bella gara e intensa come avevamo chiesto loro". Così il ct dell'Italvolley maschile Ferdinando De Giorgi commenta la vittoria sugli Usa nella Volley Nations League. "Contro gli Stati Uniti devi sempre tenere alta l'attenzione, perché sono una squadra con una carica agonistica fortissima. Abbiamo visto che rispondendo colpo su colpo riusciamo a far emergere la nostra qualità tecnica. Abbiamo quindi avuto il controllo della partita", ha aggiunto. "Ora dobbiamo pensare a ottenere il prima possibile la qualificazione alle Finals e poi giocarci le nostre carte. Ci aspetta un po' di riposo dopo 25 giorni consecutivi tra le due tappe. Avremo poi circa una settimana di allenamenti in cui cercheremo di puntualizzare meglio alcuni aspetti e migliorare ancora il feeling di squadra", ha concluso De Giorgi.