Volley, De Giorgi: "Donne si sapeva che vincevano, scommesso su uomini"

"Le donne si sapeva che avrebbero vinto, sugli uomini ci abbiamo scommesso. E' indispensabile il lavoro delle società per fare crescere i giocatori in un campionato molto competitivo. I ragazzi crescono perché sono impegnati tutte le settimane. Il valore della Nazionale arriva dai club". Lo ha detto Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di volley Campione del mondo, intervenendo all'ottava edizione del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.