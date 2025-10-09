Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, De Giorgi: "Donne si sapeva che vincevano, scommesso su uomini"

09 Ott 2025 - 16:14
© Getty Images

© Getty Images

"Le donne si sapeva che avrebbero vinto, sugli uomini ci abbiamo scommesso. E' indispensabile il lavoro delle società per fare crescere i giocatori in un campionato molto competitivo. I ragazzi crescono perché sono impegnati tutte le settimane. Il valore della Nazionale arriva dai club". Lo ha detto Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della Nazionale italiana di volley Campione del mondo, intervenendo all'ottava edizione del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica. 

Ultimi video

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

01:05
DICH MICHIELETTO FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

00:57
DICH LAVIA FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Lavia: "L'infortunio mi ha cambiato e non vedo l'ora di tornare"

01:51
I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

I più visti di Altri Sport

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:04
Pallavolo, Lega A: "Supercoppa in Arabia grande traguardo"
17:12
Sci, Goggia si racconta: "Mi ero dimenticata di Sofia"
17:02
Ciclismo, Evenepoel a caccia di rivincite al Lombardia: "Sono in buona forma"
16:22
Basket: Nazionale donne, a novembre test contro Spagna e Francia
16:19
Ciclismo: sabato il Giro di Lombardia, si rinnova sfida Pogacar-Evenepoel