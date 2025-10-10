Volley, De Gennaro lascia la Nazionale: "Grazie maglia azzurra, ora giusto fare un passo indietro"

Adesso è ufficiale: Monica De Gennaro non vestirà più la maglia dell'Italvolley. Il libero classe '88 dice dunque addio all'azzurro al termine di un'incredibile carriera infinita condita da successi. "È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. Una maglia che ho amato profondamente, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent'anni della mia vita. Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto. L'ho custodito in silenzio, per rispetto della Federazione, dello staff tecnico, delle mie compagne di squadra. Perché prima volevo lottare. Lottare per quell'ultima coppa che mancava a questo gruppo straordinario. Ora, però, sento che i tempi sono maturi. È giusto fare un passo indietro, lasciare spazio ai nuovi talenti che stanno crescendo, forti e pronti, e che sono certa sapranno scrivere pagine ancora più belle di quelle che abbiamo già vissuto. Lo ammetto, mi mancherà tutto. Mi mancherà viaggiare, allenarmi, scendere in campo con l'orgoglio di rappresentare l'Italia. Mi mancheranno le risate nello spogliatoio, la fatica negli allenamenti, perfino le delusioni, perché anche quelle ci hanno rese più forti. Ma soprattutto, mi mancheranno le emozioni. Quelle vere, potenti. Le vittorie condivise con compagne eccezionali, donne e atlete straordinarie con cui ho percorso un cammino indimenticabile. Ringrazio i ct che hanno creduto in me, che mi hanno scelta, allenata, spronata. Grazie, maglia azzurra".