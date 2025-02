Volley, Challenge Cup: Roma sogna la finale, domani sfida decisiva con Potsdam

In attesa di scoprire la prima finalista di CEV Challenge Cup, non è assurdo per l'Italia sognare un'altra doppietta azzurra in una finale europea. Sarà una notte da dentro o fuori per la Smi Roma Volley che domani, mercoledì 19 febbraio alle 20, si troverà nuovamente di fronte l'Sc Potsdam per il ritorno della semifinale della terza coppa europea. Non ci sarà margine d'errore al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano: si ripartirà dal 3-2 della gara di andata di due settimane fa in Germania, dove le tedesche inflissero in rimonta la prima sconfitta europea alle capitoline e si aggiudicarono la sfida al tie-break (25-21, 21-25, 19-25, 25-15, 15-9). La squadra teutonica, per due volte finalista scudetto in Bundesliga e protagonista la scorsa stagione di una positiva cavalcata fino ai Playoff di Champions League, è attualmente quarta nella massima serie nazionale. Le giallorosse, per accedere all'ultimo atto della competizione, dovranno vincere per 3-0 o 3-1 oppure aggiudicarsi il golden set in caso di vittoria per 3-2.