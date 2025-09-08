Volley, Berruto: "Questa squadra è quella del secolo"

"È bastato un quarto (di secolo) per diventare la squadra del secolo. Perché vincere tutte le partite ai Giochi Olimpici, tutte le partite al Mondiale e tutte le partite che ci sono state in mezzo e una cosa la cui difficoltà e bellezza è perfino difficile da immaginare, non solo da spiegare". Così Mauro berruto, ex ct della nazionale maschile di pallavolo e attuale membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, con delega allo sport. "Così come è difficile spiegare che vincere è possibile, ma andare sul podio in tre mondiali consecutivi, in uno sport planetario come la pallavolo è un'impresa clamorosa. Solo complimenti e ammirazione per tutte queste ragazze, per quelle che ci sono state prima, per questo staff tecnico, per quelli che ci sono stati prima. E se questa squadra è quella del secolo (e non solo dello sport femminile, nè solo della pallavolo) su Julio Velasco non c'è più molto da aggiungere: è stato un immenso onore averlo ammirato, studiato, sfidato. E c'è ancora una cosa da dire: che la scuola pallavolistica italiana sia una cosa con pochissimi precedenti nella storia dello sport mondiale lo dimostra un altro dettaglio che va cercato sulla panchina della Turchia: Daniele Santarelli", ha aggiunto.