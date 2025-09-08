Velasco: "Non tornerò ad allenare la pallavolo maschile"

"Non credo proprio che mi chiederanno di tornare ad allenare la nazionale maschile. Penso che l'intenzione della Federazione sia quella di andare avanti con la femminile, con il contratto che abbiamo fatto. Non vedo perché ci dovrebbe essere quella possibilità". Così il Ct della nazionale di volley femminile Julio Velasco, oggi al rientro a Malpensa dopo la vittoria dei Campionati mondiali con le ragazze della pallavolo. Accolto da una folla di tifosi insieme alle 14 "invincibili" campionesse mondiali, Velasco si è poi spazientito con i cronisti che insistevano sul confronto tra la nazionale maschile e femminile, su chi è da considerarsi più bravo e su quali dei mondiali vinti sia da considerarsi più difficile. "Ci devo pensare. Col Brasile è stata simile la semifinale", ha tagliato corto Velasco, che si è poi spazientito: "Ma perché mi vuole far dire cose che ha capito che non voglio dire? Insiste, insiste, insiste - ha detto al giornalista - per farmi dire quello che io non voglio dire".