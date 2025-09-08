Logo SportMediaset
Softball, Europei: Spagna supera Italia 5-3

08 Set 2025 - 19:19

Dopo la vittoria nella prima sfida dell'Europeo 2025 di softball contro la Germania, l'Italia non riesce a replicare il successo nella seconda gara del torneo, incassando una sconfitta per 5-3 da una Spagna molto più attenta e incisiva rispetto a quella che, ieri sera, aveva perso contro la Repubblica Ceca.

Sul diamante dello Spectrum di Praga, rispetto alla gara di lunedì contro la Germania, Montvidas cambia batteria - partente in pedana Bigatton, catcher Cecchetti - e inserisce Vigna all'esterno sinistro e Di Pancrazio esterno destro, con Piancastelli in prima base; Barbara designated player. Spagna aggressiva, Maria e Carmen Caicoya nel box fanno il loro al meglio e confezionano il punto del vantaggio al primo inning, mentre l'Italia, al suo turno di battuta, può rammaricarsi per avere riempito le basi senza tuttavia portare a casa base il pari, con Carmen Caicoya che si salva in pedana. Qualche errore difensivo di troppo e la Spagna allunga poi al terzo, quando un doppio di Carmen Caicoya fa entrare due RBI per uno 0-3 pesante per un'Italia volitiva ma non troppo efficace.

