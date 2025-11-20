Logo SportMediaset

Virtus-Maccabi, Lepore: "Avevo chiesto di fare come a Milano"

20 Nov 2025 - 19:15

Per la partita di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv che si disputerà domani sera al PalaDozza a Bologna, preceduta questa sera dal match tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv "ci tengo a dire che il Forum di Assago è molto lontano dal centro di Milano, vari chilometri, per questo ho proposto una situazione simile a Milano, cioè di giocare la partita all'Unipol Arena o in Fiera, per avere una gestione dell'ordine pubblico" meno complessa. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine di un incontro di Confcommercio a Bologna. "Quello dell'ordine pubblico e l'impatto sulla città - ha aggiunto - sono l'unico punto che ho posto in queste giornate. Milano sta facendo quello che si deve fare, giocare lontano da una situazione di pericolo per la cittadinanza". "Voglio ricordare che in Spagna le squadre israeliane giocano a porte chiuse, in molte città e paesi come la Turchia o a Belgrado a volte le partite non si svolgono - ha chiarito - e che le israeliane stanno pensando di ritornare nel loro paese proprio a seguito anche di tutti i problemi che ci sono in giro per l'Europa. Non mi sembra che le nostre preoccupazioni siano poco condivise né dalla cittadinanza né dal resto d'Europa, quindi non c'è un caso bolognese. Ci sono problematiche di ordine pubblico che vanno gestite". 

19:15
Virtus-Maccabi, Lepore: "Avevo chiesto di fare come a Milano"
18:35
Milano-Cortina, Malagò: "Senza Giochi tante opere non si sarebbero mai fatte"
17:17
Ciclismo, Pogacar: "Un anno da 9, si può sempre migliorare..."
16:45
Virtus-Maccabi, de Pascale: "Non politicizzare la sicurezza"
15:36
Nba: Houston sbanca Cleveland, Oklahoma non si ferma più