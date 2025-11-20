Milano-Cortina, Malagò: "Senza Giochi tante opere non si sarebbero mai fatte"

"Oggi siamo al 20 novembre, per cui siamo a meno di 80 giorni. Il mondo ci guarda anche come capacità di fare sistema, di fare squadra e di saper organizzare un grande evento sportivo". Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, collegato dagli Usa, nel corso dell'evento Sport Industry Talk del Corriere della Sera, a Milano. "Noi abbiamo due sfide, organizzare le Olimpiadi al meglio, uscirne proprio anche noi vincitori come ci auguriamo tanti atleti italiani e lasciare in eredità qualcosa di diverso, di importante sotto il profilo infrastrutturale e penso che ci sono delle cose che sono sotto gli occhi tutti, che senza Olimpiadi o non ci sarebbero mai state, o si sarebbero realizzate con un tempo dilazionato molto molto lungo", ha aggiunto. "Così si crea tutto un effetto volano, dalle aziende che investono alla partecipazione ovviamente delle manifestazioni, dalle scuole di sport all'effetto emulazione. Questo onestamente è una grande sfida e noi dobbiamo vincere", ha detto Malagò.