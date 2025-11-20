Cagliari, nuove tribune per Palazzetto sport di via Rockefeller

Nuove tribune per il Palazzetto dello sport di via Rockefeller a Cagliari, impianto che ospita le gare di società di basket e pallavolo che competono nei campionati nazionali. La delibera della Giunta comunale è dello scorso settembre. L'importo del finanziamento è di 30mila euro, interamente fondi del Comune. "Accanto al lavoro sulle grandi opere, dal nuovo stadio al Palazzetto dello sport, che si realizzeranno nel quartiere Sant'Elia, agli interventi nel Tennis club e nel Polo sportivo di Monte Mixi, l'amministrazione comunale si è posta come obiettivo il monitoraggio costante e il rinnovamento degli impianti storici cittadini - spiega l'assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta -. È il caso dell'impianto di via Rockefeller, per il quale abbiamo destinato risorse per la fornitura e posa in opera di sedute con schienale per le tribune, conformi alle disposizioni alle normative vigenti". Altri interventi in cantiere: "Procederemo - annuncia l'esponente della Giunta Zedda - al rifacimento degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri, e dei servizi igienici per il pubblico".