F1, Verstappen: "Non ho mai vinto a Singapore, ho un conto in sospeso"

"Vincere in Malesia è stata una sensazione incredibile e un momento di grande orgoglio per la squadra, trattandosi della nostra prima vittoria come costruttori di power unit. È stato un traguardo atteso a lungo e un successo speciale per tutti". Così Max Verstappen, pilota Red Bull, in vista del Gran Premio di Singapore di Formula 1. "Cerchiamo semplicemente di migliorare la vettura gara dopo gara e speriamo di mantenere questo stato di forma anche a Singapore, che chiude questo trittico di gare consecutive. Credo che la vittoria in Malesia - ha aggiunto il pilota olandese - sia stata favorita dalle caratteristiche specifiche del tracciato, quindi dovremo vedere come andranno le cose questa settimana". "Apprezzo molto questo circuito cittadino: è ricco di curve e piuttosto sconnesso. Il caldo è ovviamente un fattore importante, ma almeno questa volta corriamo in notturna. Non ho mai vinto a Singapore, quindi sento di avere un conto in sospeso con questo circuito", ha dichiarato Verstappen.