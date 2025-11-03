Logo SportMediaset

Velasco: "No di Sinner alla Davis? Sa prendere le sue decisioni"

03 Nov 2025 - 12:41

"Il no di Sinner alla Davis? Non è giusto stare a sindacare. E' il giocatore di uno sport individuale e non di squadra. Saprà prendere le sue decisioni". Lo ha detto Julio Velasco, ct della nazionale femminile di pallavolo a margine della cerimonia per i Collari d'Oro. Parlando in generale dello sport italiano ha aggiunto: "Sta alla grande, tutti gli sport hanno fatto passi in avanti. Giusto nel calcio abbiamo un momento così, ma si risolverà. Esistono i momenti negativi. Poi per andare al mondiale servono i giocatori forti". Sulla sua nazionale: "Le ragazze stanno giocando per i club e hanno sempre meno pause. Io sto già pensando alla prossima estate, sia per la nazionale in vista dei Giochi del Mediterraneo sia per le giovanili. Poi dovremo fare qualcosa di nuovo per le Olimpiadi, riuscire a ottimizzare le risorse che già abbiamo". 

