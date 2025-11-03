Vela, WRS e Ferrari Hypersail insieme nella nuova sfida oceanica

© Ufficio Stampa
Dalle piste del Motomondiale agli oceani. WRS, marchio italiano specializzato nella progettazione e produzione di componenti aerodinamici per moto ad alte prestazioni, è ora partner tecnico di Ferrari Hypersail, il progetto con cui il Cavallino Rampante si prepara ad affrontare la sfida della navigazione oceanica.
WRS contribuirà alla realizzazione di componenti destinati al prototipo, trasferendo il proprio know-how, maturato nel mondo della MotoGP, all’ambito nautico. L’azienda italiana consolida così la propria vocazione alla performance estendendo la sua esperienza ingegneristica a una sfida tecnologiche molto ambiziosa.
Ferrari Hypersail, progetto guidato dal Team Principal Giovanni Soldini e dal Team leader Marco G. Ribigini, rappresenta una piattaforma di ricerca e sviluppo senza precedenti, in cui l’”open innovation” e la condivisione di competenze creano un ponte diretto tra motorsport e nautica. Il prototipo è un monoscafo “volante” da competizione di 100 piedi.
Per WRS, l’ingresso in questo progetto segna la prosecuzione di un percorso iniziato nel 2024 con lo sviluppo di una soluzione innovativa destinata al mondo delle regate veliche.
Nicolas Zavoli, Ceo di WRS ha commentato: «La sfida Ferrari Hypersail è uno dei progetti più entusiasmanti della mia vita, una di quelle cose che ti spingono a dare il massimo per andare oltre i propri limiti. Non vedo l’ora di vederla in acqua! Sono rimasto già sbalordito vedendola al simulatore… Sicuro che questi anni insieme a Ferrari Hypersail saranno ricchi di emozioni! La ricerca e l’innovazione, da sempre nel dna di WRS, guidano il costante progresso verso nuove frontiere di velocità ed efficienza. Portare il nostro contributo in un contesto così visionario significa unire la nostra esperienza al più alto livello di eccellenza tecnologica. È una sfida che rappresenta perfettamente la filosofia WRS: trasformare la passione per la performance in traguardi storici».
Marco G. Ribigini, Team Leader di Ferrari Hypersail ha commentato: «Giovanni e il suo equipaggio solcheranno gli oceani nelle condizioni più estreme, a velocità straordinarie e grazie ai parabrezza e ai cupolini realizzati da WRS potranno contare su una visibilità ottimale. WRS è il partner ideale per questo progetto: ha accolto la sfida con entusiasmo e, grazie alla sua lunga esperienza nel mondo della velocità sia nelle due ruote in MotoGP che sull’acqua in America’s Cup, ha saputo individuare sin da subito le soluzioni tecniche migliori per raggiungere le massime prestazioni. Diamo quindi un caloroso benvenuto a tutto il team WRS: insieme affronteremo questa straordinaria avventura, pronti a esplorare un nuovo mondo oceanico».