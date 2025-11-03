Vela, WRS e Ferrari Hypersail insieme nella nuova sfida oceanica

Marco G. Ribigini, Team Leader di Ferrari Hypersail ha commentato: «Giovanni e il suo equipaggio solcheranno gli oceani nelle condizioni più estreme, a velocità straordinarie e grazie ai parabrezza e ai cupolini realizzati da WRS potranno contare su una visibilità ottimale. WRS è il partner ideale per questo progetto: ha accolto la sfida con entusiasmo e, grazie alla sua lunga esperienza nel mondo della velocità sia nelle due ruote in MotoGP che sull’acqua in America’s Cup, ha saputo individuare sin da subito le soluzioni tecniche migliori per raggiungere le massime prestazioni. Diamo quindi un caloroso benvenuto a tutto il team WRS: insieme affronteremo questa straordinaria avventura, pronti a esplorare un nuovo mondo oceanico».