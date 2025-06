Vela, Unipol ancora sponsor di Luna Rossa per l'America's Cup

Dal 2000, anno della sua prima partecipazione alla manifestazione, fino al 2024 a Barcellona, Luna Rossa è divenuta sinonimo di eccellenza nel mondo della vela, distinguendosi per performance elevate e innovazione tecnologica con imbarcazioni progettate, sviluppate e realizzate interamente in Italia. Consapevole dell’importanza della salvaguardia ambientale, il team porta avanti da anni diversi progetti per la tutela marina e la difesa degli oceani. La partnership di prestigio con il Team Luna Rossa si inserisce nell’alveo del Corporate Sponsorship Program di Unipol che rivolge una particolare attenzione alle eccellenze italiane e alle future generazioni, riconoscendo allo sport un potenziale educativo di primaria importanza per la formazione dell’individuo e per la sua crescita individuale e sociale. Lo stesso impegno nei confronti delle nuove generazioni si riscontra in Luna Rossa che, nel suo team, conta molti giovani talenti - uomini e donne - in tutti i dipartimenti.