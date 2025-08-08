Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Vela: The Ocean Race Europe, partenza in grande stile a Kiel

08 Ago 2025 - 17:53

The Ocean Race Europe è iniziata a Kiel con velisti, squadre, stakeholder e appassionati che hanno potuto godere delle celebrazioni all'Ocean Live Park e delle prove di velocità nelle acque del Canale di Kiel, in vista della partenza della regata prevista per domenica alle 15:50. C'è stata una grande affluenza di tifosi nei giorni di apertura, con un'atmosfera positiva lungo il lungomare, mentre The Ocean Race torna a Kiel dopo un evento Fly-By nel 2023 e un'iconica arrivo di tappa nel 2002. "È stato fantastico vedere lo sforzo congiunto di così tanti stakeholder riuniti per realizzare un evento così straordinario", ha dichiarato Boris Herrmann, skipper del team di casa, Team Malizia. "Vedo tanti fan e velisti molto felici sulla promenade qui, nell'attesa della partenza, ed è molto emozionante per tutti noi". Venerdì e sabato i velisti partecipano alle Pro-Am Speed Runs, vicino alla costa, proprio di fronte all'Ocean Live Park, mentre domenica si darà il via alla Prima Tappa di The Ocean Race Europe, una regata di tre-quattro giorni fino a Portsmouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Il formato di The Ocean Race Europe è intenso e implacabile, con una serie di cinque tappe sprint che 'Connettono l'Europa' e portano la flotta dai mari Baltico e del Nord, attraverso l'Oceano Atlantico e il Mediterraneo, fino a un'ultima virata nel Mare Adriatico. "Guardando alle prossime sei settimane, credo che questa possa essere una delle regate più impegnative che abbiamo mai visto", ha detto Richard Brisius, Presidente di The Ocean Race. "So che i nostri velisti e team sono qui perché si spingono al limite per raggiungere l'incredibile, ed è quello che accadrà quest'estate con The Ocean Race Europe. Non vediamo l'ora di iniziare", ha aggiunto.

"È uno dei percorsi di regata più complessi che possiamo avere", ha osservato Yoann Richomme, skipper di Paprec-Arkéa, durante la conferenza stampa inaugurale di venerdì. "È una regata che ha molto senso, competendo intorno all'Europa con queste barche veloci, visitando così tanti paesi. È qualcosa che mi piace molto. Ma è anche impegnativa. Come velisti dobbiamo prepararci a tantissimi cambiamenti: dal navigare tra piccole isole, all'oceano aperto, per poi tornare a condizioni di brezza termica nel Mediterraneo. Ho un enorme rispetto per tutti i velisti qui e credo sinceramente che ogni tappa possa essere vinta da una barca diversa. È difficile pronosticare un podio in questa flotta. È una regata veloce, di sei settimane, ma allo stesso tempo un po' una sfida a lungo termine: se inizi troppo forte rischi di bruciarti".

Un volto molto amato dal pubblico nell'ultima regata, Rosalin Kuiper, ha accettato l'enorme sfida di essere skipper di un fortissimo Team Holcim PRB. Dice che il cambiamento è stata una grande opportunità di apprendimento. "È davvero bello fare il passo da membro dell'equipaggio a skipper", afferma Kuiper. "È piacevole avere una visione d'insieme e lavorare su tutti i reparti. Sto imparando tantissimo, non potete immaginare. Ma a bordo abbiamo una struttura molto orizzontale... Non dirò certo ai migliori velisti del mondo cosa fare! Ma alla fine, ovviamente, come skipper so di essere responsabile e che la decisione finale spetta a me".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

I più visti di Altri Sport

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:23
Atletica: Europei U20, Orlando in finale 100 maschili
17:53
Vela: The Ocean Race Europe, partenza in grande stile a Kiel
16:39
Ciclismo: Vuelta Burgos, Caruso vince quarta tappa
16:20
Ciclismo: Soudal-Quick Step ingaggia olandese van Baarle, contratto fino al 2027
15:24
Pallavolo: azzurri verso i Mondiali, da domenica raduno a Cervia