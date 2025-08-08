Vela: The Ocean Race Europe, partenza in grande stile a Kiel

The Ocean Race Europe è iniziata a Kiel con velisti, squadre, stakeholder e appassionati che hanno potuto godere delle celebrazioni all'Ocean Live Park e delle prove di velocità nelle acque del Canale di Kiel, in vista della partenza della regata prevista per domenica alle 15:50. C'è stata una grande affluenza di tifosi nei giorni di apertura, con un'atmosfera positiva lungo il lungomare, mentre The Ocean Race torna a Kiel dopo un evento Fly-By nel 2023 e un'iconica arrivo di tappa nel 2002. "È stato fantastico vedere lo sforzo congiunto di così tanti stakeholder riuniti per realizzare un evento così straordinario", ha dichiarato Boris Herrmann, skipper del team di casa, Team Malizia. "Vedo tanti fan e velisti molto felici sulla promenade qui, nell'attesa della partenza, ed è molto emozionante per tutti noi". Venerdì e sabato i velisti partecipano alle Pro-Am Speed Runs, vicino alla costa, proprio di fronte all'Ocean Live Park, mentre domenica si darà il via alla Prima Tappa di The Ocean Race Europe, una regata di tre-quattro giorni fino a Portsmouth, sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Il formato di The Ocean Race Europe è intenso e implacabile, con una serie di cinque tappe sprint che 'Connettono l'Europa' e portano la flotta dai mari Baltico e del Nord, attraverso l'Oceano Atlantico e il Mediterraneo, fino a un'ultima virata nel Mare Adriatico. "Guardando alle prossime sei settimane, credo che questa possa essere una delle regate più impegnative che abbiamo mai visto", ha detto Richard Brisius, Presidente di The Ocean Race. "So che i nostri velisti e team sono qui perché si spingono al limite per raggiungere l'incredibile, ed è quello che accadrà quest'estate con The Ocean Race Europe. Non vediamo l'ora di iniziare", ha aggiunto.