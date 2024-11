VELA: TEAM DEAS TRIONFA AL 'MARINA MILITARE NASTRO ROSA VELOCE

Il team DEAS, composto dai velisti Francesco Farci e Pietro Mureddu su barca Catalado, rappresenta l'azienda italiana leader nel settore della Cybersecurity, partner tecnologico del comparto della Difesa. DEAS, ha saputo dominare la competizione con una prova esemplare, battendo il team RORC 1, secondo classificato, e Waving Meadows, che ha completato il podio al terzo posto. In questa gara di resistenza e strategia, DEAS ha dimostrato grande tenacia e abilità, esprimendo appieno i principi richiamati dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto: "I valori di spirito di sacrificio e lealtà che hanno contraddistinto questa regata rappresentano i valori che la Marina Militare trasmette a chi si avvicina ad essa in tutti gli istituti di formazione e per questo ringrazio gli equipaggi per aver affrontato una gara così impegnativa e competitiva" ha detto Bergotto.