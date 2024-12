Vela: Sydney-Hobart 2024, la vittoria va al Vor 70 'Celestial'

Si è chiusa con la vittoria del Vor 70 'Celestial' l'edizione 2024 della Sydney-Hobart, la classica regata di fine anno tra l'Australia e la Tasmania che è stata funestata dalla morte a causa del maltempo di due marinai nel primo giorno dopo la partenza. "Era assolutamente dura là fuori - ha commentato lo skipper dell'imbarcazione vincitrice, Sam Haynes, commodoro del Cruising Yacht Club of Australia - La tragica perdita di due compagni di gara ci ha colpito e molto rattristato". La vittoria in tempo reale è andata ad un'altra imbarcazione, il 100 piedi 'LawConnect' di Christian Beck, che ha chiuso il percorso di 630 miglia in un giorno, 13h35'13'', ma il vero premio della Sydney-Hobart, la Tattersall Cup, è assegnato in base alla classifica 'Irc overall' (tempo compensato), che è andata a 'Celestial, l'ex 'Maserati' di Giovanni Soldini. Gran parte delle barche partecipanti deve ancora arrivare ad Hobart, dopo che le 104 al via hanno affrontato mare mosso e venti di burrasca poco dopo aver lasciato il 26 dicembre scorso il porto di Sydney. Due persone sono morte in incidenti separati la prima notte, colpite alla testa dall'alberatura delle loro barche, e una trentina di barche è stata costretta al ritiro. Era dal 1998 che la regata non registrava delle vittime e allora a causa di una forte tempesta nello stretto di Bass il bilancio fu ancora più grave: sei uomini morirono, cinque barche affondarono e 55 marinai furono tratti in salvo.