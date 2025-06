Vela, Red Bull Sailing Academy "salpa" a Marina Monfalcone 5 luglio

La Marina Monfalcone ospiterà il prossimo 5 luglio l'evento ufficiale di lancio della Red Bull Sailing Academy, che inaugurerà uno dei centri di addestramento alla vela più avanzati al mondo. Concepita per far emergere i campioni olimpici di domani, creando per loro un percorso verso i circuiti di gara d'élite, come il SailGP e l'America's Cup, l'Academy è la manifestazione dell'impegno costante di Red Bull nel plasmare il futuro della vela ad alte prestazioni. L'evento di apertura, gratuito e aperto al pubblico, consisterà in un'intensa giornata ricca di attività, dalle 13:00 alle 20:00. I visitatori saranno introdotti al mondo della vela ad alte prestazioni e degli sport acquatici attraverso un programma entusiasmante, tra esibizioni di tuffi acrobatici da grandi altezze, spettacoli di slackline, show di sci nautico e wakeboard e tanti altri elettrizzanti show. Gli ospiti avranno inoltre l'opportunità di incontrare Ruggero Tita, medaglia d'oro olimpica, Jimmy Spithill, leggenda della vela e due volte vincitore dell'America's Cup, Hans-Peter Steinacher, CEO della Red Bull Sailing Academy e due volte medaglia d'oro olimpica, oltre all'intero equipaggio del team Red Bull Italy SailGP, che sarà presente durante tutta la giornata. "Siamo incredibilmente orgogliosi di essere protagonisti dell'inaugurazione della Red Bull Sailing Academy qui alla Marina Monfalcone," ha dichiarato Jimmy Spithill. "Sarà un evento per tutti, dagli appassionati di vela fino a chi è semplicemente in cerca di una giornata divertente al mare. Invito tutti a non mancare, per conoscere il team e godersi una giornata all'insegna dell'azione". Gli fa eco Hans-Peter Steinacher: "Questo è l'inizio di un nuovo capitolo per la prossima generazione di talenti della vela. Chi ci sarà, potrà dire di averne fatto parte fin dal primo giorno. Quindi, confidiamo in una grande partecipazione." L'inaugurazione della Red Bull Sailing Academy a Monfalcone va ben oltre l'occasione di festa e spettacolo: è l'avvio di un progetto ambizioso che, dall'Italia, guarda al futuro dello sport velico internazionale. Un appuntamento imperdibile per chi ama il mare, la vela e vuole farsi coinvolgere dall'energia Red Bull.