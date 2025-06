Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, tappa offshore a Siracusa

Il team Verein Seglerhaus Am Wannsee primo ad arrivare a Siracusa nella nottata di oggi e ad aggiudicarsi la tappa offshore del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, seguito dai team Ocean Cruising Club e Baltimore Sailing. Una regata impegnativa, alla continua ricerca del vento spesso molto debole che ne ha condizionato la durata ma ha consentito di illuminare la notte di Ortigia, dove turisti e cittadini hanno accolto gli equipaggi con entusiasmo e fuochi d'artificio. Per i Figaro 3 oggi giornata di recupero prima della regata inshore prevista domani che potrà confermare o modificare la classifica che determinerà il team vincitore di questa quinta tappa. Le classi Waszp e Wing, proprio questa mattina, grazie ad un vento termico adeguato, stanno svolgendo il loro programma di regate che si concluderà domani, lasciando presagire una due giorni di competizioni altamente performanti. Al Villaggio di Regata, affollato nella serata di ieri, continuano gli eventi che oggi vedranno ospite l'assessore allo Sport di Siracusa, nonché campione del mondo e bronzo olimpico di salto in alto, Giuseppe Gibilisco.