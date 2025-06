MotoGp Italia, il casco di Bezzecchi disegnato da bambini

Al sabato mattina del Gran premio d'Italia di motociclismo è ormai un rito che i piloti italiani della MotoGp svelino i caschi dedicati al particolare evento. Fra i più creativi spicca quello di Marco Bezzecchi (Aprilia) che ha voluto coinvolgere i bambini e l'associazione benefica 'Caschi per il cuore'. Il casco del pilota romagnolo, che supporta il progetto, riproduce disegni di piccoli pazienti con la dicitura 'Vietato dire che non ce la faccio'. All'angolo del box del 'Bez' sono inoltre esposti tutti i disegni originali realizzati dai bambini. 'Caschi per il cuore' è un progetto benefico che unisce arte, motori e solidarietà con l'obiettivo di sostenere i bambini affetti da gravi patologie. I caschi verranno successivamente esposti e messi all'asta online. L'intero ricavato sarà devoluto ad associazioni e a strutture ospedaliere, sotto forma di acquisti mirati di materiale sanitario e non, come l'Associazione Bimbo Tu (Bologna) e l'Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici (Ospedale Regina Margherita, Torino). ''La vita, come una gara, è fatta di salite, discese e curve difficili - sono le parole di Bezzecchi - ma con la tenacia nel cuore e lo sguardo dritto al traguardo, ogni ostacolo si può superare. Questo casco speciale è per voi, piccoli campioni: perché insieme è: 'Vietato dire che non ce la faccio'. Franco Morbidelli (Ducati VR46) ha voluto invece lanciare un messaggio sociale con il simbolo della pace disegnato sulla parte superiore del casco, mentre nella parte posteriore possiamo leggere 'Tre giorni di pace e gas pieno'. Pecco Bagnaia (Ducati) ha ricordato i viaggi che da bambino faceva col padre in macchina ascoltando sempre le canzoni di Ligabue. Il casco di Pecco è firmato dal 'Liga' e riporta il titolo di una sua famosissima canzone 'Balliamo sul mondo'. Anche Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) indossa un casco con livrea speciale per il gran premio di casa.