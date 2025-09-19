Vela, Manfredi: "Io in board America's Cup? Evento troppo importante per città"

"Io ho un doppio ruolo, quello di sindaco di Napoli e di commissario di Bagnoli. Questa è una cosa troppo importante per Napoli, quindi ho preferito esserci io personalmente". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni di San Gennaro al Duomo, sulla sua presenza nel board della prossima America's Cup, che si è riunito per la prima volta ieri a Roma. "Abbiamo fatto un'ottima riunione, il board si è insediato e noi già stiamo lavorando - ha spiegato Manfredi - ovviamente ci sono tempi molto serrati, è un'organizzazione molto complessa ma sono tutti a lavoro, anche perché tra poco ci sarà la certezza di quanti saranno i team che parteciperanno. Tutto sta procedendo, da Bagnoli alle attività che devono essere fatte in città. È una grande sfida per la città ma anche una straordinaria opportunità".