Canoa: Mondiali discesa sprint, dieci azzurri in gara in Rep.Ceca

19 Set 2025 - 16:21

Da oggi a Ceske Budejovice (Repubblica Ceca) scattano i Campionati Mondiali di canoa discesa sprint. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento nel calendario internazionale della disciplina, a pochi mesi dagli Europei che l'Italia ha disputato in casa a Mezzana, e dove ha raccolto ben nove medaglie. A luglio, invece, la spedizione azzurra alla rassegna iridata Junior e Under 23 ha portato a casa un totale di sedici podi. Dieci i nomi presenti nella lista dei convocati stilata dal direttore tecnico Vladi Panato. Per il kayak femminile presente Mathilde Serena Rosa (CUS Pavia), mentre al maschile gareggeranno Roberto Lonardi (CR Pescantina Bussolengo), Matteo Bottini (Shock Wave), Alberto Migliosi (CUS Pavia), Leonardo Potarollo (Valbrenta Team). La canadese femminile vedrà in acqua le sorelle Alice Panato (CR Pescantina Bussolengo) e Cecilia Panato (Carabinieri), tra le atlete più attese nella due giorni in Repubblica Ceca. Al maschile convocati Tommaso Mapelli (CK Club Cassano d'Adda), Giacomo Bianchetti (KCC Palazzolo sull'Oglio), Cesare Lorenzo Scapini (CR Pescantina Bussolengo). Dopo le batterie sulle imbarcazioni singole che copriranno l'intera mattinata di oggi al pomeriggio toccherà alle qualificazioni per i C2. Sabato 20 mattina saranno assegnate le medaglie per quanto riguarda K1, C1 e C2, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle gare a squadre. 

