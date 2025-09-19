L’epica Valeria Straneo alla 100 km in 3 tappe nel Delta del Po Veneto

Ha raggiunto l’élite della maratona mondiale e il professionismo solo a 36 anni, dopo aver affrontato sfide altrettanto impegnative, come una laurea, un lavoro da educatrice, la maternità e soprattutto l’asportazione della milza per contrastare la sferocitosi, una rara malattia genetica di cui si è scoperta affetta, in grado di provocare la distruzione dei globuli rossi e forti anemie.