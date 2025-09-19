Logo SportMediaset
MotoGp, Alex Marquez guiderà una Ducati factory con team Gresini

19 Set 2025 - 17:22
Alex Marquez compirà un passo decisivo nella sua carriera. Dalla prossima stagione lo spagnolo correrà in MotoGP con una Ducati Desmosedici GP Factory, la versione ufficiale della "rossa", mantenendo però la livrea del team Gresini. «È un onore poter correre con una moto ufficiale nel team Gresini. La squadra ha lavorato per tante stagioni in maniera impeccabile e credo che questa sia una ricompensa per tutti, per me e per il team», ha dichiarato il minore dei fratelli Marquez, attualmente in sella a una Ducati non ufficiale. «È un passo in più verso i nostri sogni e per fare ancora meglio nel 2026». Alex, unico pilota ancora matematicamente in grado di raggiungere il fratello Marc, leader del Mondiale con 182 punti di vantaggio, rappresenta una delle scommesse più importanti della Ducati per il futuro. Grande soddisfazione anche da parte di Nadia Gresini, proprietaria del team: «I risultati ottenuti quest'anno e nelle scorse stagioni ci hanno permesso di raggiungere questo traguardo. Siamo felici che Alex, dal prossimo anno, possa avere a disposizione una moto factory. Il 2025 resterà un anno indimenticabile e il 2026 ci entusiasma già moltissimo». A confermare la scelta anche Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: «La stagione di Alex Marquez è davvero impressionante. Dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di aumentare ulteriormente il nostro supporto affinché il pilota e il gruppo possano continuare a crescere. Alex sta sfruttando al massimo il potenziale della Desmosedici GP e con i nuovi aggiornamenti siamo convinti che potrà migliorare ancora. Sarà un valore aggiunto per tutto il sistema Ducati». 

