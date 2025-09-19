Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

A Predazzo ha preso il via il Fis Nordic Summer Festival

19 Set 2025 - 15:43

I campioni dello sci nordico riuniti in Val di Fiemme per un primo assaggio di Olimpiadi. Fino a domenica 21 settembre tra Predazzo e Ziano di Fiemme si svolge il Fis Nordic Summer Festival con gare di salto con gli sci, combinata nordica e skiroll. L'appuntamento di fatto sarà un antipasto delle Olimpiadi per via delle 18 gare in programma e per la presenza dei migliori atleti mondiali delle discipline, delle torce olimpiche e paralimpiche, e pure delle mascotte dei Giochi Tina & Milo. "Una competizione davvero affascinante con tre gare di altissimo livello - afferma l'assessore allo sport Mattia Gottardi - che costituirà un test olimpico per i trampolini di Predazzo appena ristrutturati proprio per adeguarsi alle esigenze delle Olimpiadi, ma anche per il team degli organizzatori chiamati a gestire ogni cosa nel più piccolo dettaglio. Un gustoso anticipo di quanto accadrà a febbraio anche grazie alla presenza delle simpatiche mascotte e delle torce olimpiche che nel prossimo inverno attraverseranno il Paese e il nostro Trentino". Tra i campioni più attesi nel salto con gli sci sono annunciati la slovena campionessa mondiale Nika Prevc, il vincitore dell'ultimo Quattro Trampolini Daniel Tschofenig (Austria), il campione olimpico uscente di Pechino 2022 Ryoyu Kobayashi e il detentore della Coppa del Mondo Stefan Kraft (Austria). A difendere i colori azzurri e trentini ci pensano Annika Sieff, Martina Ambrosi e Giovanni Bresadola. Nella combinata nordica il nome da ricordare è la campionessa del mondo in carica Yuna Kasai (Giappone), il campione olimpico Vinzenz Geiger (Germania) e l'intramontabile Akito Watabe, connazionale di Kasai. Per il Trentino da seguire Veronica Gianmoena. Lungo le strade del centro di Ziano di Fiemme si svolgeranno le gare dello skiroll, con la nazionale azzurra osservata speciale e guidata dall'altoatesino Matteo Tanel e il padrone di casa Tommaso Dellagiacoma. I principali avversari, come da tradizione saranno gli atleti scandinavi e in particolare quelli svedesi, scesi in Italia con una squadra molto competitiva.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

03:07
DICH SIMONE ANZANI VOLLEY DICH

Anzani: "La sconfitta con il Belgio incidente di percorso"

00:46
DICH GARGIULO POST ITA-BEL 16/9 DICH

Gargiulo: "Ci abbiamo provato, loro l'hanno voluto più di noi"

01:57
DICH DE GIORGI POST ITA-BEL 16/9 DICH

De Giorgi: "Peccato non aver concretizzato una rimonta che sarebbe stata importante"

00:53
DICH SBERTOLI POST ITA-BEL 16/9 DICH

Sbertoli: "Loro hanno tenuto un livello più alto del nostro"

00:44
DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

01:18
DICH AOUANI POST MONDIALE DICH

Atletica, Aouani: "Los Angeles? Ci credo"

00:51
MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

I più visti di Altri Sport

DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

DICH GHEDINA SU SCI PERICOLOSO DICH

Ghedina su morte Franzoso: "La sfida è lavorare sulla sicurezza"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sportmediaset piange Franco Ligas, telecronista e narratore con competenza, ironia e passione autentica

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:21
Canoa: Mondiali discesa sprint, dieci azzurri in gara in Rep.Ceca
15:43
A Predazzo ha preso il via il Fis Nordic Summer Festival
15:28
Mondiali Atletica, Dallavalle medaglia d'argento nel salto triplo
14:50
L’epica Valeria Straneo alla 100 km in 3 tappe nel Delta del Po Veneto
14:25
Matteo Franzoso: funerali martedì a Sestriere