Vela: la Lega Navale ricorda Libero Grassi con tre "barche della legalità"

Venerdì, dalle 14, i soci della Lni di Palermo e di Catania - città natale dell'imprenditore vittima di mafia - insieme ai bambini dei quartieri Kalsa e Cep e agli educatori di addiopizzo e del centro aggregativo "San Giovanni Apostolo - Cep" si ritroveranno alla Cala per una nuova edizione di "Vela per l'inclusione sociale". Tutti insieme saranno protagonisti di una veleggiata nel Golfo di Palermo a bordo di tre imbarcazioni della Lega navale italiana confiscate alla criminalità organizzata e affidate dallo Stato alla Lni, che le ha intitolate a vittime della mafia e del terrorismo.