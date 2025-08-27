Logo SportMediaset
Vela: la Lega Navale ricorda Libero Grassi con tre "barche della legalità"

27 Ago 2025 - 23:55

La Lega navale italiana ricorda l'imprenditore Libero Grassi, assassinato dalla mafia il 29 agosto 1991 per essersi opposto alla richiesta di pizzo. In occasione del 34° anniversario dell'omicidio avvenuto a Palermo, la Lega Navale - nell'ambito della propria campagna 'mare di legalità' - aderisce alla giornata promossa dai familiari di Grassi e dal comitato addiopizzo, di cui la sezione di Palermo della Lega navale Italiana è stata tra i primi aderenti. Un'occasione per ricordare anche la moglie di Grassi, Giuseppina Maisano, che per anni ne ha custodito l'eredità morale e l'impegno contro la mafia.

Venerdì, dalle 14, i soci della Lni di Palermo e di Catania - città natale dell'imprenditore vittima di mafia - insieme ai bambini dei quartieri Kalsa e Cep e agli educatori di addiopizzo e del centro aggregativo "San Giovanni Apostolo - Cep" si ritroveranno alla Cala per una nuova edizione di "Vela per l'inclusione sociale". Tutti insieme saranno protagonisti di una veleggiata nel Golfo di Palermo a bordo di tre imbarcazioni della Lega navale italiana confiscate alla criminalità organizzata e affidate dallo Stato alla Lni, che le ha intitolate a vittime della mafia e del terrorismo.

Si tratta delle "barche della legalità" palermitane Azimut, confiscata al traffico di migranti e associata a Don Pino Puglisi, Our Dream, sottratta al traffico di droga e intitolata ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino - cresciuti da bambini proprio nel quartiere arabo della Kalsa - e, da Catania, di Jonia 97, sequestrata agli scafisti e dedicata alla memoria di Libero Grassi. Nella campagna della Lega Navale Italiana "mare di legalità", partita il 28 giugno 2024 da Ostia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono al momento operative 28 imbarcazioni sottratte al malaffare che lo Stato ha affidato all'associazione per lo svolgimento di progetti e attività di pubblico interesse legate al mare.

