Automobilismo, Ferrari in pista ad Austin per il round 6 del WEC

Le Ferrari 499P tornano sul palcoscenico del FIA World Endurance Championship con la 6 Ore del COTA, sesto atto della stagione 2025, che andrà in scena domenica 7 settembre dalle 13.00, orario locale. Ferrari si presenta in Texas difendendo la leadership sia nel Campionato del mondo Costruttori sia nella classifica Piloti. A 56 giorni dal precedente appuntamento disputato in Brasile, la squadra ufficiale Ferrari – AF Corse è attesa al Circuit of The Americas con un obiettivo comune agli equipaggi numero 50, formato da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e 51, composto da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi – entrambi fuori dalla top-10 a San Paolo: conquistare punti di capitale importanza per le classifiche iridate. Sulla pista statunitense, sede per il secondo anno consecutivo della Lone Star Le Mans, un tracciato caratterizzato da notevoli dislivelli e uno sviluppo di 5,513 chilometri che mescola frazioni veloci e settori con curve di differente raggio e velocità, torna sotto i riflettori anche la 499P numero 83 – ottava in Brasile –, iscritta dal team privato AF Corse, affidata al pilota ufficiale della Casa di Maranello Yifei Ye, insieme a Robert Kubica e Phil Hanson.