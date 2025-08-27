Motociclismo, Rispoli su Harley-Davidson conquista titolo Super Hooligan

Quattro successi consecutivi in sella a una Harley-Davidson Pan America 1250 ST hanno permesso a James Rispoli di conquistare il 2025 Mission Super Hooligan National Championship Presented By Roland Sands Designs and Powered by Harley-Davidson. Dopo sei gare era solo quinto in classifica, a 55 punti dal leader Jake Lewis (SaddlemenRace Development/Harley-Davidson). La svolta è arrivata a Laguna Seca (12-13 luglio), dove Rispoli ha vinto entrambe le manche approfittando dell'assenza di Lewis, infortunato durante le qualifiche. Questo lo ha portato al terzo posto in classifica, a 22 punti dal nuovo leader e campione in carica Cory West (Saddlemen Race Development/Harley-Davidson). Rispoli ha conquistato il titolo dominando il round finale con doppia gara, firmando la pole (1:29,575) sul tracciato di Mid-Ohio da 3,9 chilometri e 15 curve e vincendo entrambe le manche.
"Devo ringraziare il team KWR. Hanno messo insieme un pacchetto Harley Pan America incredibile", ha dichiarato Rispoli, che chiude la stagione con quattro vittorie e altri tre podi. "Nessuno parlava di me prima del weekend, e questo mi ha aiutato, togliendomi pressione. Il campionato era sulle spalle di Cory e Jake. Sapevo che questa gara sarebbe stata dura, ma sono al settimo cielo. Ho urlato per tutto il giro di raffreddamento. Abbiamo lavorato tantissimo per arrivare qui".
Dopo la gara del sabato, solo sei punti separavano i contendenti al titolo: i piloti Harley-Davidson West (148 punti), Lewis (143 punti) e Rispoli (142 punti). Rispoli ha preso il comando sin dalla partenza nella finale di domenica della serie Super Hooligan, con West e Lewis all'inseguimento. Lewis e West si sono superati a vicenda in due occasioni, lottando per il secondo posto alle spalle di Rispoli nei giri 3, 4 e 5. Al sesto giro, West si è ritirato per un problema meccanico. Lewis ha tentato di superare Rispoli all'ultimo giro per strappargli la leadership, ma è andato largo in curva perdendo terreno nella fase di recupero. Rispoli ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 0,758 secondi e il titolo. Doyle ha concluso terzo.
