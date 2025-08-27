Motociclismo, Rispoli su Harley-Davidson conquista titolo Super Hooligan

Dopo la gara del sabato, solo sei punti separavano i contendenti al titolo: i piloti Harley-Davidson West (148 punti), Lewis (143 punti) e Rispoli (142 punti). Rispoli ha preso il comando sin dalla partenza nella finale di domenica della serie Super Hooligan, con West e Lewis all'inseguimento. Lewis e West si sono superati a vicenda in due occasioni, lottando per il secondo posto alle spalle di Rispoli nei giri 3, 4 e 5. Al sesto giro, West si è ritirato per un problema meccanico. Lewis ha tentato di superare Rispoli all'ultimo giro per strappargli la leadership, ma è andato largo in curva perdendo terreno nella fase di recupero. Rispoli ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 0,758 secondi e il titolo. Doyle ha concluso terzo.