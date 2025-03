Vela, il Team Red Bull Italy SailGP in crescendo nella tappa di Los Angeles

La giornata di sabato 15 marzo ha visto quattro regate di flotta in condizioni impegnative, con l’equipaggio italiano che ha mantenuto alte prestazioni. Domenica 16 marzo, il vento più leggero ha imposto modifiche alla configurazione della barca, riducendo l’equipaggio a quattro persone imbarcate. In questo contesto, la stratega Maelle Frascari ha giocato un ruolo fondamentale, offrendo una prestazione eccezionale al grinding pedestal e mantenendo la squadra competitiva nonostante la riduzione del numero di velisti in azione.