Baseball: Matteo Marelli firma con i New York Mets

Giornata storica per Matteo Marelli e per il baseball italiano. Il lanciatore milanese, classe 2006, ha firmato con la franchigia della Major League Baseball dei New York Mets. L'atleta nativo di Senago, dove è cresciuto sportivamente fino al 2023, è diventato ufficialmente il sesto italiano che militerà nelle Minors americane in questo 2025 dopo: Giacomo Taschin (suo compagno di squadra a Rovigo, che ha firmato poche settimane fa con i Toronto Blue Jays), Filippo Sabatini, Williams Wong, Alessandro Ercolani e Samuel Aldegheri. Matteo è, inoltre, il primo atleta dilettante europeo a firmare con la franchigia newyorkese. "Sono felicissimo per quel che è avvenuto oggi. Mi ci è voluto un po' per realizzare che fosse tutto vero. Sono molto carico per quello che mi aspetterà e non vedo l'ora di iniziare", ha detto Matteo dopo aver firmato. Ha poi proseguito ringraziando la propria famiglia, la fidanzata, gli amici e tutti coloro che gli sono stati vicino in questo periodo e nel corso della sua carriera sportiva e non. Ha poi voluto sottolineare il lavoro svolto con il Senago Baseball nella parte iniziale della sua carriera e gli ultimi 2 anni sotto la guida del pitching coach Enrico Crepaldi.